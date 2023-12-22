Концерт группы "Танцы Минус"

Концерт состоится 12 апреля в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

"Танцы Минус", пожалуй, не нуждаются в представлении. Группа основана в 1995 году бессменным фронтментом коллектива, поэтом и композитором Вячеславом Петкуном, который по сей день остается одной из самых ярких и нестандартных фигур отечественной сцены.

За 20 лет существования группа создала несколько десятков радийных хитов, выпустила 11 альбомов. Песни группы звучат в саундтреках к культовым фильмам. В апрельскую концертную программу войдут песни из последних релизов группы "С5етель" и "Круги", а также давно всем полюбившиеся хиты. Только представьте: "Половинка", "Город" и "Цветут цветы", неповторимый голос Вячеслава Петкуна, потрясающая энергетика и поющие хором вы!

Фото: предоставлено организаторами (Клуб Космонавт)