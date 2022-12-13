Из Петербурга в Ораниенбаум с 22 мая запустят тактовое движение электричек

С 22 мая в часы-пик в дополнение к существующему графику по рабочим дням из Ораниенбаума в Петербург и обратно будет курсировать еще три пригородных поезда.

Тактовое движение электропоездов по маршруту Ораниенбаум – Санкт-Петербург будет организовано с 22 мая. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Ранее реализованный проект тактового движения до Павловска показал свою эффективность, поэтому мы приняли решение развивать его на других направлениях. Виктор Голомолзин, начальник ОЖД

С 22 мая в часы-пик в дополнение к существующему графику по рабочим дням из Ораниенбаума в Петербург и обратно будет курсировать еще три пригородных поезда. В самое востребованное у пассажиров время поезда на этом участке будут ходить с интервалом в 15 минут.

Поезда будут следовать по рабочим дням в утренние и вечерние часы по следующему расписанию:

• отправление со станции Ораниенбаум с 06:30 до 09:00 – каждые 15 минут.

• отправление с Балтийского вокзала Петербурга с 17:00 до 19:30 – каждые 15 минут.

Время в пути из Ораниенбаума до центра Петербурга составит менее часа, а из Петергофа – примерно 40 минут.

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Фото: ОЖД