С 16 декабря в Сестрорецк начнут ходить тактовые электрички

Поезда будут ходить с удобным интервалом в 30 минут.

С 16 декабря в Петербурге запустят таковое движение электропоездов в Сестрорецк. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Поезда будут ходить с удобным интервалом в 30 минут:

– От Сестрорецка до Финляндского вокзала в утренний "час-пик" с 06:00 до 10:00.

– От Финляндского вокзала до Сестрорецка в вечерний "час-пик" с 16:15 до 20:15.

Дополнительно на маршруте будет назначено 11 поездов. Время в пути составит 55 минут.



Инфографика: ОЖД

С января по ноябрь 2024 года между Петербургом и Сестрорецком перевезено 2,1 млн пассажиров, что на 10% выше аналогичного показателя 2023 года. А с начала запуска тактового движения в Петербурге перевезено 43 млн пассажиров.

Фото: Piter.tv