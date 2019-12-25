Петербургского таксиста задержали по подозрению в краже смартфона

Сумма причиненного ущерба составила около 24 тысяч рублей.

Уроженец Карелии, выходя из такси на Ладожском вокзале, забыл свой телефон на сидении автомобиля. За помощью он обратился к полицейским. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России ПО СЗФО.

Был установлена личность подозреваемого. Им оказался 28-летний водитель такси известного агрегатора. Установлено, что водитель, закрывая дверь за клиентом, заметил, что тот забыл свой гаджет. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, отключил мобильное устройство и забрал его себе.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сумма причиненного ущерба составила около 24 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv