В Петербурге полицейские задержали профессиональных "ломщиков"

В момент пересчета денег мужчина незаметно "заломил" несколько купюр и похитил их.

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского района задержали профессиональных "ломщиков". Двое подозреваемых задержаны с поличным. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 25 ноября обратился 70-летний местный житель, у которого неизвестные украли 10 тысяч рублей. Пенсионер пояснил, что снял пенсию в банкомате и шел домой. У дома по Альпийскому переулку его обогнал мужчина и что-то подобрал с земли. Когда пенсионер поравнялся с незнакомцем, то увидел у него пакет с деньгами. Неизвестный предложил поделить находку, пенсионер отказался. После этого подошел еще один мужчина и заявил, что он потерял пакет с деньгами и потребовал вывернуть карманы, чтобы он опознал свои купюры. Пенсионер передал незнакомцу свою пенсию, а после короткой проверки получил ее обратно. Уже в магазине потерпевший обнаружил недостачу купюр на общую сумму 10 тысяч рублей. Злоумышленник оказался профессиональным "ломщиком": в момент пересчета денег он незаметно "заломил" несколько купюр и похитил их.

Струдники уголовного розыска установили личности подозреваемых, а также автомобиль, на котором они передвигались. Сыщики установили за ними наблюдение. При совершении очередного преступления на улице Брянцева подозреваемые были задержаны с поличным. На этот раз жертвой обманщиков стал 54-летний мужчина.

Обоих злоумышленников доставили в полицию. Ими оказались ранее неоднократно судимые 49-летний житель Соснового Бора и 53-летний житель Кировского района Петербурга.

На выходных на Парашютной улице сотрудники ДПС остановили пьяного водителя-мигранта.

Видео: МВД