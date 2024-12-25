В Петербурге арестован таксист за десятилетнее вождение без прав

Задержанный признал свою вину и отметил, что не имеет претензий к действиям сотрудников ГИБДД.

В Петербурге мировой судья судебного участка №12 вынес решение об аресте водителя такси, который был лишён водительских прав 10 лет назад. Эту информацию опубликовала в своем Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

На днях сотрудники ГИБДД возле дома № 15/2 на Косой линии задержали 40-летнего мужчину, который управлял автомобилем марки Cherry Tiggo 7 pro, несмотря на то, что был лишен права вождения еще в августе 2015 года.

Задержанный признал свою вину и отметил, что не имеет претензий к действиям сотрудников ГИБДД. Он пояснил, что не был осведомлен о лишении его прав в Челябинске.

Водителя такси заключили под стражу на срок 10 суток.

Ранее петербурженку отправили в СИЗО за размещение фото террористов в школе.

Фото: Piter.TV