Петербурженку отправили в СИЗО за размещение фото террористов в школе

Несовершеннолетней девушке инкриминируют нарушение по 205 статье УК РФ.

Суд Кировского района Северной столицы рассмотрел ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в отношении несовершеннолетней жительницы Петербурга, которая вывесила фотографию террористов на школьном стенде, – сообщает Объединенная пресс-служба петербургских судов.

Как сообщают в "Фонтанке", 16-летняя девушка повесила фото членов РДК (признана террористической, запрещена на территории РФ) с подписью "герои". Несостыковку обнаружили на третий день. Старшеклассник обратил внимание на провокационную фотографию и сообщил о ней правоохранителям. Те в свою очередь вычислили виновницу по отпечаткам, которые остались на скотче, и вышли на ученицу.

В суде девушка запрашивала домашний арест, но несмотря на это ей назначили заключение под стражу. Она пробудет в следственном изоляторе до 26 февраля 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что по 205 статье УК РФ проходят двое подростков, которые бросили бутылку с зажигательной смесью в окно отделения "Почты России" на проспекте Большевиков. Сегодня второму фигуранту данного дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Piter.TV