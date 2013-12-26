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Благодаря таксисту деньги пенсионерки из Петербурга не попали мошенникам
Сегодня, 20:27
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Благодаря таксисту деньги пенсионерки из Петербурга не попали мошенникам

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К месту прибыли полицейские, они провели профилактическую беседу с женщиной.

В Петербурге таксист спас пожилую женщину от мошенников. Случай 14 мая рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Сегодня вечером сотрудникам ППСП УМВД по Приморскому району поступила информация от водителя такси, который привез пенсионерку к дому на проспекте Королева. По пути горожанка заявила, что едет за деньгами, чтобы кого-то спасти. Мужчина сразу понял: она стала жертвой мошенников, и позвонил в Службу 112. 

К месту прибыли полицейские, они провели профилактическую беседу с женщиной и отговорили ее от необдуманного поступка.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская прокуратура помогла пенсионеру с инвалидностью взыскать с дропа 460 тыс. рублей. Потерпевший отправил деньги на банковскую карту уроженца Нижнего Новгорода. Парень предоставил ее для совершения преступления. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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