Благодаря таксисту деньги пенсионерки из Петербурга не попали мошенникам

К месту прибыли полицейские, они провели профилактическую беседу с женщиной.

В Петербурге таксист спас пожилую женщину от мошенников. Случай 14 мая рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".

Сегодня вечером сотрудникам ППСП УМВД по Приморскому району поступила информация от водителя такси, который привез пенсионерку к дому на проспекте Королева. По пути горожанка заявила, что едет за деньгами, чтобы кого-то спасти. Мужчина сразу понял: она стала жертвой мошенников, и позвонил в Службу 112.

К месту прибыли полицейские, они провели профилактическую беседу с женщиной и отговорили ее от необдуманного поступка.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская прокуратура помогла пенсионеру с инвалидностью взыскать с дропа 460 тыс. рублей. Потерпевший отправил деньги на банковскую карту уроженца Нижнего Новгорода. Парень предоставил ее для совершения преступления.

Фото: Piter.TV