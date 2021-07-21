Таксист сбил 10-летнего мальчика на электросамокате на Лиговском проспекте

Он ехал по пешеходному переходу вместе с родителями.

Во вторник, 20 июля, в Центральном районе Петербурга несовершеннолетний попал под колёса автомобиля такси. Пресс-служба ГИБДД опубликовала видео с моментом аварии.

ДТП произошло вечером напротив дома № 149 по Лиговскому проспекту. Находившийся за рулём Volkswagen Polo 59-летний мужчина сбил на пешеходном переходе 10-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на электросамокате вместе с родителями. Ребенок получил травмы средней степени тяжести.

Несколько дней назад мужчина на электросамокате пострадал после ДТП с легковушкой в центре Петербурга.

Видео: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО