Таксист сорвал с шеи петербуржца серебряную цепь с крестом

Таксист распылил перцовый баллон в лицо клиента.

В Петербурге таксист распылил перцовый баллон в лицо клиента и похитил его серебряную цепь с крестом. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 56-летний петербуржец. Он сообщил, что 15 января у дома 51 по улице Бабушкина водитель такси, распылив перцовый баллон в его лицо, открыто похитил серебряную цепь с крестом, сорвав ее с шеи. Ущерб составил 20 000 рублей.

Приметы преступника: мужчина азиатской внешности, рост около 170 см, борода, одет в тёмную одежду, на лице маска защитного цвета.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее на жительницу Петербурга ночью напал водитель такси.

Фото: Piter.tv