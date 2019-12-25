В Петербурге таксист изнасиловал пассажирку по пути домой

Затем он довез ее до дома и скрылся.

Пассажирка заявила на водителя такси, который изнасиловал ее по дороге домой. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 43-летняя женщина обратилась 13 декабря в 02:30. Она сообщила, что 12 декабря в период с 15:00 до 16:00 она вызвала машину через приложение "Яндекс такси". Пассажирка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль Hyundai Solaris принадлежит 44-летнему Д. По словам потерпевшей, водитель остановился в районе пересечения Тихорецкого и Светлановского проспектов и изнасиловал ее на заднем сидении автомобиля. Затем он довез ее до указанного адреса и скрылся

В 05:05 14 декабря из городской больницы №3 поступила телефонограмма о том, что 14 декабря в 02:50 самостоятельно обратилась пострадавшая. Она после оказания помощи с диагнозом "сексуальная жестокость" отпущена домой.

Установлено, что к совершению данного преступления причастен 37-летний гражданин Таджикистана. Меры к розыску и задержанию приняты.

На прошлой неделе в Петербурге задержали педофила за секс с мальчиком на заднем сидении автомобиля.

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