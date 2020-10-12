Таксист ночью проник в церковь в Любани и разбросал поминальные записки и иконы

Полицейские передали его бригаде скорой помощи для госпитализации в психиатрическую больницу.

Таксист устроил погром в церкви в Тосненском районе Ленобласти. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 5 апреля около трех часов ночи. Мужчина прямо во время выполнения заказа приехал к церкви Петра и Павла на Загородном шоссе в Любани, сломал навесной замок на воротах, проник внутрь, сломал шит сигнализации, раскидал поминальные записки и бумажные иконы по полу. Пассажирка, которую он вез из Колпино в Любань, задремала по дороге, а проснувшись, увидела, что они находятся на территории церкви.

Дебоширом оказался ранее судимый за наркотики 27-летний житель Колпино. Полицейские передали его бригаде скорой помощи для госпитализации в психиатрическую больницу.

Ранее в РПЦ назвали заявление Владимира Познера о православии провокационным.

Фото: Piter.tv