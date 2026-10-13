На Пулковском шоссе задержали автомобилиста, который прятал марихуану в запасном колесе

Общая масса наркотического средства составила более трех килограммов.

В Петербурге полицейские обнаружили тайник с наркотиком в запасном колесе автомобиля. По подозрению задержали 32-летнего уроженца Чебоксар, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк 13 октября.

Машину сотрудники Госавтоинспекции остановили на Пулковском шоссе. В салоне нашли четыре полимерных пакета с растительным веществом. При дальнейшем осмотре изъяли еще 20 пакетов. Общая масса наркотического средства составила более трех килограммов. Исследование показало, что часть этого – марихуана.

Следователи Московского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: транспортная полиция Петербурга задержала курьера с крупной партией наркотика.

Видео: пресс-служба МВД России