Петербурженка Таисия Шеремет с муковисцидозом умерла в реанимации в Испании

Ей было 22 года.

Петербурженка и журналистка Таисия Шеремет, которая боролась с муковисцидозом и публично об этом рассказывала, умерла в реанимации больницы в Испании, ей было 22 года. О смерти Таисии сообщили в ее Telegram-канале её близкие.

Таисия до смерти несколько месяцев находилась в больнице в Испании. Сама в своём блоге она писала, что прилагает все усилия, чтобы дожить до лета 2025 года, когда станет доступен необходимый ей препарат, так как у неё довольно редкая мутация.

Таисия Шеремет со школьного возраста вела блог о жизни с муковисцидозом, позднее она сотрудничала с несколькими независимыми изданиями как журналистка. В 2019 году Piter.tv общался с Таисией после новости о том, что Россия решила перестать закупать оригинальные лекарства от муковисцидоза – болезни, от которой люди умирают в 18 лет в нашей стране и в 45 лет – в мире, где есть современные медикаменты. Материал можно прочитать по ссылке.

Также позднее руководитель Центра по лечению детей, больных муковисцидозом, Александр Орлов, касаясь нашумевшей темы относительно прекрашения поставок оригинальных лекарств для больных муковисцидозом, отметил, что многие недооценивают эффективность дженериков.

Фото: Telegram/ Старая больная женщина