"Один антибиотик не решает проблемы". Врач – об отмене поставок оригинальных лекарств для больных муковисцидозом

Руководитель Центра по лечению детей, больных муковисцидозом, Александр Орлов, касаясь нашумевшей темы относительно прекрашения поставок оригинальных лекарств для больных муковисцидозом, отметил, что многие недооценивают эффективность дженериков. По данным специалиста, в ближайшие полгода больше проблем ожидается с поставками препаратом "Колистин", у которого нет аналогов.
По словам петербургского специалиста, на сегодняшний день новорождённому в России с диагнозом муковисцидоз по расчетам специалистов гарантируется в среднем 53 года жизни (данные Национальных консенсусов и национальных конгрессов по муковисцидозу и заболеваниям органов дыхания). В ряде городов России наблюдаются пациенты с МВ в возрасте старше 60 лет.
Вопреки заявленной в интервью Таисией Шеремет информации, отмечаем, что в последние три года в Санкт-Петербурге, на фоне превалирующего использования дженериков в терапии муковисцидоза, смертность среди наших пациентов имеет отчетливое снижение (умер только 1 ребенок с изначально крайне тяжелым течением заболевания). Для сравнения, в предыдущие 3 года, на фоне использования оригинальных антибактериальных препаратов, умерло трое таких детей,
– отметил врач
По заверениям Александра Орлова, практика в их центре показала, что среди альтернативных антибактериальных препаратов существует достаточно много эффективных, успешно справляющихся с инфекционным процессом в легких.
В тех же случаях, когда пациент имел флору, устойчивую ко всем, имеющимся в стационаре антибиотикам, мы имели возможность, в соответствии с действующим законодательством, закупить именно для него курсовую дозу оригинального препарата, но необходимость в этом возникала редко,
– заявил руководитель Центра
Врач рассказал, что большие сложности начинают возникать у тех пациентов с муковисцидозом (об этом говорят данные по всем странам), которые отказываются от регулярного наблюдения в специализированных Центрах по лечению муковисцидоза и не получают в связи с этим адекватного лечения.
Именно такие пациенты, как правило, имеют проблемы, описанные в данном интервью Таисией Шеремет,
– подытожил Александр Орлов
Доктор заверил, что в связи с прекращением поставок препарата Фортум в Россию, в Детской больнице Святой Ольги будут использовать те качественные дженерики (аналогичные препараты), с которыми их медучреждение работает уже более трёх лет. Аналогичная ситуация с препаратом Тиенам (фирма MSD), поскольку существуют его эффективные аналоги.
Однако, по данным специалиста, в ближайшие полгода куда больше проблем ожидается с препаратом "Колистин", у которого нет аналогов.
Но это не связано с правилами закупок, его поставки в Россию задерживаются по причине передачи права продажи препарата от одной формы другой,
– рассказал доктор
Руководитель Центра по лечению детей, больных муковисцидозом, Александр Орлов сделал акцент на том, что всё-таки назначать и контролировать проведение антибактериальной терапии должен врач-специалист по лечению муковисцидоза, а не пациент.
Это лечение должно проводиться в стационаре по специально подобранной специалистом схеме с применением 2-3 препаратов с разным механизмом действия. Один антибиотик не решает проблемы: при назначении только одного препарата (к тому же без учета высеваемых микроорганизмов), как представляется из разговора с Таисией Шеремет, можно получить прогрессирование болезни вместо ожидаемого положительного эффекта,
– отметил Орлов
В это же время врач согласился с мнением, что нельзя полностью отказаться от закупок всех оригинальных препаратов.
Но большинство лекарственных средств, используемых для пациентов с муковисцидозом, могут быть заменены на аналогичные производства РФ или других стран без ущерба для состояния их здоровья,
– подытожил специалист
Муковисцидоз – генетическое заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза. Характеризуется нарушением секреции выделительных желез жизненно важных органов с поражением прежде всего дыхательного и желудочно-кишечного тракта, тяжелым течением и неблагоприятным прогнозом. Заболевание у новорождённого впервые было описано австрийским врачом Карлом Ландштейнером в 1905 году а само название "муковисцидоз" дал в 1944 г. американский педиатр Сидни Фарбер.
Муковисцидоз имеет аутосомно-рецессивный тип наследования, Что это значит? Если оба родителя являются носителями генетического дефекта, то вероятность рождения больного ребёнка составляет 25%. Согласно статистике, в мире носителями такого генетического дефекта являются 275 млн человек, в России – 5 млн. Частота встречаемости муковисцидоза у новорожденных разнородна в разных странах. В России приводятся данные об 1 больном на 10 000 новорожденных, в США – 1:3 000, в Европе – в среднем 1:2500. В России статистика больных муковисцидозом ведётся общественной организацией и обновляется в среднем раз в год. На июнь 2018 года в регистре находятся сведения о 3049 пациентах, 2996 из которых живы.
Диагностировать муковисцидоз можно внутриутробно с помощью генетического (8–12 неделя беременности) или биохимического (18–20 неделя беременности) исследования. Вопрос о необходимости исследования решает врач-генетик.
Также вчера, 28 ноября, министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести комплексную проверку ситуации на российском рынке. Как сообщили Скворцовой, предварительно, в России есть от 11 до 17 аналогов, прошедших экспертизу качества, эффективности и безопасности не только на уровне регистрации, но и при выходе первых серий на рынок.
В России с 29 ноября отменяют обязательную сертификацию лекарств.
Фото: shutterstock.com; sciencenews.org
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