Минздрав решил вопрос о срочных поставках лекарства от муковисцидоза

Лекарства поставят безвозмездно через благотворительные фонды.

Минздрав России подтвердил информацию о поставке в Россию оригинального антибиотика "Фортум", который нужен для людей, больных муковисцидозом. Лекарство поставят в РФ в срочном порядке и на безвозмездной основе. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Ранее РБК со ссылкой на представителя фармкомпании GSK сообщил, что договорённость о срочной поставке была достигнута во время встречи с Минздравом и Росздравнадзором. Однако, это только краткосрочная мера. Сейчас лекарства будут поставляться через благотворительные фонды.

Ранее на Piter.tv мы писали о проблеме, связанной с отстутствием оригинального антибиотика:

Петербурженка с муковисцидозом: "Нас по факту заставляют довести себя до состояния смерти"

"Один антибиотик не решает проблемы". Врач – об отмене поставок оригинальных лекарств для больных муковисцидозом.