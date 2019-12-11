  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:00
82
nastya960
Код вставки плеера

Минздрав решил вопрос о срочных поставках лекарства от муковисцидоза

0 0

Лекарства поставят безвозмездно через благотворительные фонды.

Минздрав России подтвердил информацию о поставке в Россию оригинального антибиотика "Фортум", который нужен для людей, больных муковисцидозом. Лекарство поставят в РФ в срочном порядке и на безвозмездной основе.  Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Ранее РБК со ссылкой на представителя фармкомпании GSK сообщил, что договорённость о срочной поставке была достигнута во время встречи с Минздравом и Росздравнадзором. Однако, это только краткосрочная мера. Сейчас лекарства будут поставляться через благотворительные фонды.

Ранее на Piter.tv мы писали о проблеме, связанной с отстутствием оригинального антибиотика:

Петербурженка с муковисцидозом: "Нас по факту заставляют довести себя до состояния смерти"

 "Один антибиотик не решает проблемы". Врач – об отмене поставок оригинальных лекарств для больных муковисцидозом.

 

Теги: лекарства, минздрав, муковисцидоз
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии