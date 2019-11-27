В России с 29 ноября отменяют обязательную сертификацию лекарств

Теперь всё будет решаться через Росздравнадзор.

Правительство России установило новый порядок ввода медикаментов на российский рынок и отменило их обязательную сертификацию. Вместо этого будет требовать разрешение Росздравнадзора. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина

В организацию производитель должен будет подать данные о препарате, также лекарства должны соответствовать требованиям, предъявляемым при госрегистрации медикаментов. При этом свою оценку препарату будут давать испытательные лаборатории федеральных учреждений.

Новые нормы начнут действовать с 29 ноября 2019 года.

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