К петербургскому комздраву пришли пикетчики с плакатами

Тематика обращений касалась выходу из обращения в РФ оригинальных лекарств от муковисцидоза.

В субботу, 30 ноября, в Петербурге прошла городская часть всероссийской акции организации "Альянс врачей", которая призвала представителей профессии и пациентов выйти на улицу.

К зданию комитета по здравоохранению на Малой Садовой пришли родители детей, страдающих муковисцидозом. Они напомнили о бесполезности бездумной политики импортозамещения важных лекарств.

Ранее мы опубликовали материалы, посвященные тому, что согласно новым законам о госзакупках, в тендерах будут выигрывать самые дешевые препараты, в том числе и по лечению муковисцидоза. Однако лечение "дженериками" не помогает пациентам, здоровье которых ухудшается при их использовании.

О своей проблеме рассказала петербурженка Таисия Шеремет, а ответили ей в комитете по здравоохранению Петербурга, обществе "Помощь больным муковисцидозом" и в ярославской Центральной городской больнице. Своим взглядом с нами также поделился руководитель Центра по лечению детей, больных муковисцидозом – Александр Орлов.

Видео: Piter.TV