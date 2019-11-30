К петербургскому комздраву пришли пикетчики с плакатами

В субботу, 30 ноября, в Петербурге прошла городская часть всероссийской акции организации "Альянс врачей", которая призвала представителей профессии и пациентов выйти на улицу.
К зданию комитета по здравоохранению на Малой Садовой пришли родители детей, страдающих муковисцидозом. Они напомнили о бесполезности бездумной политики импортозамещения важных лекарств.
Ранее мы опубликовали материалы, посвященные тому, что согласно новым законам о госзакупках, в тендерах будут выигрывать самые дешевые препараты, в том числе и по лечению муковисцидоза. Однако лечение "дженериками" не помогает пациентам, здоровье которых ухудшается при их использовании.
О своей проблеме рассказала петербурженка Таисия Шеремет, а ответили ей в комитете по здравоохранению Петербурга, обществе "Помощь больным муковисцидозом" и в ярославской Центральной городской больнице. Своим взглядом с нами также поделился руководитель Центра по лечению детей, больных муковисцидозом – Александр Орлов.
Видео: Piter.TV
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