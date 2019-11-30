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К петербургскому комздраву пришли пикетчики с плакатами

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Тематика обращений касалась выходу из обращения в РФ оригинальных лекарств от муковисцидоза.

В субботу, 30 ноября, в Петербурге прошла городская часть всероссийской акции организации "Альянс врачей", которая призвала представителей профессии и пациентов выйти на улицу.

К зданию комитета по здравоохранению на Малой Садовой пришли родители детей, страдающих муковисцидозом. Они напомнили о бесполезности бездумной политики импортозамещения важных лекарств. 

Ранее мы опубликовали материалы, посвященные тому, что согласно новым законам о госзакупках, в тендерах будут выигрывать самые дешевые препараты, в том числе и по лечению муковисцидоза. Однако лечение "дженериками" не помогает пациентам, здоровье которых ухудшается при их использовании.

О своей проблеме рассказала петербурженка Таисия Шеремет, а ответили ей в комитете по здравоохранению Петербурга, обществе  "Помощь больным муковисцидозом" и в ярославской Центральной городской больнице. Своим взглядом с нами также поделился руководитель Центра по лечению детей, больных муковисцидозом – Александр Орлов.

Видео: Piter.TV

Теги: дети, здоровье, муковисцидоз
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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