  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У памятника Д. И. Менделееву на Московском проспекте появилась сохранная табличка
Сегодня, 15:58
133
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

У памятника Д. И. Менделееву на Московском проспекте появилась сохранная табличка

0 0

Автор плаката – Ольга Синькова, победитель конкурса Музея городской скульптуры, комитета по культуре и КГИОП Северной столицы.

Возле памятника Д. И. Менделееву на Московском проспекте в Петербурге установили сохранную табличку, которая напоминает о необходимости бережного отношения к монументам. Об этом пишет 31 октября телеканал "Санкт-Петербург"

Отмечается, что автор плаката – Ольга Синькова, победитель конкурса Музея городской скульптуры, комитета по культуре и КГИОП Северной столицы. 

Даже если один-два человека обратят на это внимание и сохранят бережное отношение к памятнику, это уже будет маленькая победа. 

Алексей Михайлов, председатель КГИОП Петербурга 

Кроме того, таблички появились у львов на Дворцовой пристани и верблюда в Александровском саду. 

Ранее мы рассказывали о том, что бюсты Сократа, Ломоносова и Антиноя отправились на зимовку в Москву из "Царского Села". 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: кгиоп, памятники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии