У памятника Д. И. Менделееву на Московском проспекте появилась сохранная табличка

Автор плаката – Ольга Синькова, победитель конкурса Музея городской скульптуры, комитета по культуре и КГИОП Северной столицы.

Возле памятника Д. И. Менделееву на Московском проспекте в Петербурге установили сохранную табличку, которая напоминает о необходимости бережного отношения к монументам. Об этом пишет 31 октября телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что автор плаката – Ольга Синькова, победитель конкурса Музея городской скульптуры, комитета по культуре и КГИОП Северной столицы.

Даже если один-два человека обратят на это внимание и сохранят бережное отношение к памятнику, это уже будет маленькая победа. Алексей Михайлов, председатель КГИОП Петербурга

Кроме того, таблички появились у львов на Дворцовой пристани и верблюда в Александровском саду.

Ранее мы рассказывали о том, что бюсты Сократа, Ломоносова и Антиноя отправились на зимовку в Москву из "Царского Села".

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"