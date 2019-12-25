Более 11 тонн икры убрали с полок петербургских магазинов с начала года

Эксперты выявили в некоторых партиях икры наличие кишечной палочки, листерий, мышьяка, ртути и других опасных веществ.

С начала 2024 года из торговых точек Петербурга было изъято более 11 тонн икры. Об этом сообщила руководитель отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ольга Пантелеева на пресс-конференции в ТАСС.

В течение текущего года эксперты выявили в некоторых партиях икры наличие кишечной палочки, листерий, мышьяка, ртути и других опасных веществ. Было исследовано свыше 2 000 образцов, из которых около 7% показали положительные результаты. Наличие микроорганизмов может указывать на несоблюдение санитарных норм на этапе производства.

Эти данные касаются поставок икры в Петербург. Продукцию, не соответствующую стандартам качества, либо уничтожают, либо возвращают производителю. За текущий год на пункты ликвидации было направлено 200 тонн такой продукции. За девять месяцев из магазинов изъяли 11 тонн икры, что сопоставимо с показателем аналогичного периода предыдущего года.

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