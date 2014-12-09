Домашняя свинья напала на девочку на севере Петербурга

Родственники девушки пояснили журналистам, что свинка регулярно появлялась во дворе, иногда сопровождаемая владельцем на поводке.

Домашнее животное, предположительно принадлежащее одному из местных жителей, подвергло нападению ребенка в одном из северных районов Петербурга. Детали происшествия приведены изданием 47news.

Сообщается, что инцидент произошел днем 29 апреля на улице Жени Егоровой. По рассказу самой потерпевшей, двенадцатилетняя девочка шла домой из школы в сопровождении подруги. Внезапно во дворе появился поросенок, выглядевший добродушно и игриво. Одна из девочек предложила ему угощение, вторая решила погладить зверя. Затем произошло неожиданное нападение животного, которое больно укусило девочку за ногу.

Девочка с подружкой добрались до дома, отец обработал рану, однако спустя короткое время появилась инфекция. Врачи назначили ребенку курс антибактериальных препаратов и профилактический курс прививок от бешенства.

Родственники девушки пояснили журналистам, что свинка регулярно появлялась во дворе, иногда сопровождаемая владельцем на поводке. В данном эпизоде владелец отсутствовал, и животное находилось на свободе. Женщина обратилась к сотруднику полиции, однако дальнейшие шаги пока не ясны.

Сам предполагаемый хозяин домашнего питомца, проживающий поблизости, опроверг факт нападения, отметив, что сам был допрошен полицейскими, но уверен, что подобные инциденты отсутствуют.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)