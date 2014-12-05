Водителей предупредили о риске попасть в ДТП с лосями в Ленобласти

Водителей призывают проявлять особую осторожность при пересечении лесных зон, а также в тёмное время суток и на закате солнца.

Ежегодный всплеск дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных фиксируется в Ленинградской области в начале мая. В среднем за год их количество достигает около 300 случаев. Об этом информируют представители комитета по охране, контролю и использованию объектов животного мира региона.

Причины увеличения количества таких аварий объясняются спецификой поведения диких животных в этот период: самки лосей рождают потомство, молодняк уходит от матерей в поиске собственных территорий, одновременно увеличиваясь интенсивность трафика на трассах. Водителей призывают проявлять особую осторожность при пересечении лесных зон, а также в тёмное время суток и на закате солнца.

Специалисты разъясняют ситуацию с распространённым заблуждением о штрафах за столкновение с животными. Существует много мифов о санкциях за наезд на дикое животное. Важно понимать, что если водитель застраховал машину по ОСАГО, возмещение ущерба ляжет на страховую компанию. Только в случае отсутствия страхового полиса возмещение ущерба будет произведено владельцем автомобиля по судебному решению.

Ранее мы сообщили о том, что в лесах Ленобласти усилят патрулирование во время майских праздников.

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