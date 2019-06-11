В лесах Ленобласти усилят патрулирование во время майских праздников

Дополнительные меры направлены на предотвращение лесных пожаров.

Во время майских праздников территория лесов Ленинградской области будет находиться под особым контролем государственных инспекторов Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу. Дополнительные меры направлены на предотвращение лесных пожаров, вызванных несанкционированным разведением костров и приготовлением пищи на открытом огне.

Пресс-служба департамента напоминает гражданам, что нарушение установленных норм пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административных штрафов. Размер санкций варьируется в зависимости от категории нарушителя:

Физическим лицам грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

Должностные лица понесут наказание в размере от 60 до 90 тысяч рублей.

Юридическим лицам штрафы назначаются в диапазоне от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее мы сообщили о том, что социальный туризм для старшего поколения развивают в Ленобласти.

Фото: департамент лесного хозяйства по СЗФО