В Рождество в Выборге пройдет праздничное световое шоу

В Рождество в Выборге пройдет световое шоу. Оно начнется в 18:00 и продлится до 00:00, сообщила пресс-служба Ленинградской области.
Лучи прожекторов будут исходить от Часовой и башни Святого Олафа. Они скрестятся над площадями Старого Выборга. Башни озарят разноцветными огнями.
Шоу "Рождественская звезда" можно будет увидеть с любой высотной точки Выборга и из старого города.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что билеты в парк Монрепо можно приобрести онлайн.
Фото: Piter.TV
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