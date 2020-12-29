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В Рождество в Выборге пройдет праздничное световое шоу
Сегодня, 13:27
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nadezhda_sib

В Рождество в Выборге пройдет праздничное световое шоу

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Жителям рассказали, где наблюдать за ним лучше всего.

В Рождество в Выборге пройдет световое шоу. Оно начнется в 18:00 и продлится до 00:00, сообщила пресс-служба Ленинградской области.

Лучи прожекторов будут исходить от Часовой и башни Святого Олафа. Они скрестятся над площадями Старого Выборга. Башни озарят разноцветными огнями.

Шоу "Рождественская звезда" можно будет увидеть с любой высотной точки Выборга и из старого города. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что билеты в парк Монрепо можно приобрести онлайн. 

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, световое шоу
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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