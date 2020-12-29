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Билеты в парк Монрепо можно приобрести онлайн
Сегодня, 8:42
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Билеты в парк Монрепо можно приобрести онлайн

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Посетители могут не стоять в очередях начиная со 2 января.

В субботу, 2 января, стартовала продажа онлайн-билетов для посещения музея-заповедника "парк Монрепо" в Выборге. Согласно информации пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, такой возможностью могут воспользоваться индивидуальные посетители. 

Ссылка на продажу билетов доступна на официальном сайте Монрепо, а также в ВКонтакте и Instagram. Они будут приниматься как в бумажном, так и в электронном виде. Для тех, кто предпочитает совершать покупки офлайн, по-прежнему открыты терминал и две кассы на входе в заповедник. 

Напомним, что во время новогодних праздников Монрепо открыт с  с 9 утра  до 18 вечера. 

Ранее мы рассказали о том, что Дед Мороз и Йоулупукки поздравили жителей Выборгского района с Новым годом.

Фото: www.spb-guide.ru

Теги: выборг, ленинградская область, онлайн-бидлеты, парк монрепо
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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