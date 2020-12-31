Дед Мороз и Йоулупукки поздравили жителей Выборгского района с Новым годом

В этом году из-за пандемии коронавируса волшебники не смогли пожать друг другу руки на российско-финляндской границе.

Дед Мороз из Великого Устюга и финский Йоулупукки записали новогоднее видеопоздравление для жителей Выборгского района и всей Ленобласти. В этом году из-за пандемии коронавируса волшебники не смогли пожать друг другу руки на российско-финляндской границе. Но это не помешало им поздравить всех с Новым годом и Рождеством.

"Желаю вам крепкого богатырского здоровья. Я знаю, что вы умеете быть заботливыми, искренними и участливыми. Помогать, любить, дружить на самых разных расстояниях. Благодаря вашим добрым сердцам и добрым делам все обязательно будет хорошо", - заявил Дед Мороз.

"Светлого Рождества и счастливого Нового года", - пожелал Йоулупукки.

Социально-культурный проект "Рождество без границ", в рамках которого проходит встреча Деда Мороза и Йоулупукки, реализуется администрацией МО "Выборгский район" при поддержке Комитета по культуре Ленобласти.

Ранее мы писали, что Джоан Роулинг ответила на письмо шестилетней поклонницы из Петербурга.

Видео: YouTube / Пресс-служба МО "Выборгский район" Ленинградской области