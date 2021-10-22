На фасаде библиотеки Маяковского на Фонтанке показали световое шоу в честь открытия

Здание 2,5 года находилось на реставрации.

Вечером 21-го октября на здании библиотеки им. Маяковского на набережной реки Фонтанки состоялось световое шоу. Его длительность — 7,5 минут.

Шоу началось 18:00, а затем повторялось каждый полчаса до 21:30. На доме №44 показывали сложные проекции под музыку. Лучше всего их было видно с противоположной стороны набережной. Шоу также можно будет увидеть вечером 22-го октября.

Мероприятие приурочили к открытию здания библиотеки после реставрации. Там появилась станция самообслуживания, монорельсовый "Телелифт" для книг, умный гардероб с системой Face-ID, большой мультимедийный зал для проведения лекций. Работы велись 2,5 года. Piter.TV показал, как теперь выглядит библиотека.

Видео: Instagram / @marinavladi70, @greett600

Фото: Instagram / @julia.zubtsova