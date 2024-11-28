В Петербурге тестируют проекционную разметку на зебрах

Пешеходные переходы Калининского района оборудуют проекторами

В Петербурге запускают эксперимент по улучшению видимости пешеходных переходов. В Калининском районе появятся специальные проекционные устройства, которые будут подсвечивать зебру в темное время суток. О запуске пилотного проекта сообщает телеграм-канал "Начальник транспортного цеха".

Светопроекторы установят на четырех переходах. Два из них нерегулируемые — они расположены в районе площади Ленина и Арсенальной набережной. Еще два регулируемых перехода находятся на пересечении улицы Комсомола и площади Ленина. Оборудование будет работать в тестовом режиме минимум три месяца.

Сейчас производитель разрабатывает схемы монтажа и согласовывает их с владельцами опорных конструкций. Если проект признают удачным, подсветку могут распространить и на другие районы города.

Ранее сообщалось, что в России пешеходы реже нарушают ПДД, чем водители.

Фото: Piter.tv