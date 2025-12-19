В России пешеходы реже нарушают ПДД, чем водители

Меньше всего нарушений с пешеходами зарегистрировано на Чукотке.

На территории России пешеходы в 2025 году реже нарушали правила дорожного движения (ПДД), чем водители транспортных средств. Соответствующее заявление сделали сотрудники российских правоохранительных органов. МВД распространило по СМИ материалы со статистическими данными. В тексте документа говорится о том, что самые законопослушные граждане находятся на Чукотском полуострове. В данном регионе за прошлый год выявлено всего 40 нарушений ПДД пешеходами. В топе лидеров также оказались Ненецкий автономный округ (57 правонарушений) и Карачаево-Черкессия (68), Магаданская область (96)и Калмыкия (135).

Уточняется, что в общей сложности в прошлом году выявлено 11 447 895 водителей, нарушающих правила дорожного движения. При этом нарушителями ПДД среди пешеходов стали только 968 923 человека. Среди пешеходов больше всего нарушителей зарегистрировано в Центральном федеральном округе (ЦФО). Речь идет о показателе, приближенном к 362 тысячам правонарушений. Далее в антирейтинге идет Приволжский федеральный округ (137 тысяч) и в Южный федеральный округ (почти 134 тысяч).

Фото: Piter.tv