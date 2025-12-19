Автоэксперт Гаранин предупредил о мошеннической схеме с каршерингом

Одной из частых причин приобретения нелегальных аккаунтов является возможность вождения автомобиля лицами младше установленного возраста или теми, кто не имеет водительских прав.

Распространение нелегальных аккаунтов каршеринга набирает обороты, и предложение подобного рода услуг в интернете увеличивается. Покупателям предлагаются как взломанные профили, так и созданные специально на подставных лиц. Издание spb.aif.ru разобралось, каким способом недобросовестные продавцы получают такую информацию и насколько это угрожает честным пользователям.

Одной из частых причин приобретения нелегальных аккаунтов является возможность вождения автомобиля лицами младше установленного возраста или теми, кто не имеет водительских прав, объяснил автоэксперт Владимир Гаранин. Иногда клиенты сталкиваются с отказом в доступе к сервису из-за недостаточного рейтинга или штрафов, вынуждая искать альтернативные варианты. Другая важная причина — желание остаться анонимными пользователями, поскольку настоящие аккаунты создают цифровую историю поездок, записывая маршруты, временные промежутки и личность водителя. Некоторые приобретают ненастоящие аккаунты, чтобы нарушить ПДД, считая, что санкции не коснутся их лично.

Подобные предложения несложно обнаружить на просторах интернета. Мы попробовали заказать аккаунт на популярном сервисе. Сайт обещает, что пользуется доверием большинства клиентов, предлагая широкий выбор вариантов для каждого каршеринга. Можно выбрать стандартный или премиум-аккаунт, позволяющий брать машины высшего класса без рекламы на кузове. Стоимость варьируется от 3000 до 3500 рублей. Продавцы убеждают, что вся процедура оформления проходит анонимно, гарантируя полную конфиденциальность личной информации покупателя. Оплата оформляется через специальную ссылку, но антивирус моментально предупреждает о возможном мошенничестве.

Форумы поклонников нелегальных методов передвижения подтверждают реальность подобных сделок, рекомендуя Telegram-каналы и darknet-площадки. Впрочем, попытка самостоятельного заказа не представляется привлекательной.

Проблема появилась еще в 2020 году, когда в Санкт-Петербурге поймали гражданина, скупавшего персональную информацию граждан, обратившихся в микрофинансовые организации. Полученные данные использовались для регистрации десятков профилей каршеринга. Тогда преступник избежал серьезного наказания, получив лишь штраф, хотя максимальный срок заключения за такое преступление достигает пяти лет.

Юрист Юрий Моисеев разъяснил, что покупка поддельных аккаунтов чревата уголовной ответственностью. Использование чужой учётной записи квалифицируется как неправомерное завладение автомобилем, наказываемое по статье 166 УК РФ. Нарушение закона грозит крупным штрафом, арестом, обязательными работами или лишением свободы вплоть до пяти лет.

Фото: Piter.TV