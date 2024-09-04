В Петербурге к 250-летию со дня рождения Карла Росси включат световые проекции

Проекции украсят фасады домов со 2 по 10 декабря.

К 250-летию со дня рождения зодчего Карла Росси в Петербурге включат световые проекции. Соответствующая идея принадлежит Государственному Музею истории.

По данным городского комитета по энергетике, масштаб идей Росси требовал новаторских подходов. Благодаря его труду в Северной столице появились Михайловский дворец, ансамбль улицы Зодчего Росси, Александринский театр, комплекс зданий Главного штаба Эрмитажа.

Проекции украсят фасады домов со 2 по 10 декабря, а также с 29 января по 22 февраля 2026 года по следующим адресам: Московский проспект, 91А, набережная Обводного канала, 89, Шпалерная улица, 44Б, Кондратьевский проспект, 14, Каменноостровский проспект, 26-28, Большой проспект В. О., 70.

Фото: пресс-служба ГБУ "Ленсвет"