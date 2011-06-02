В День архитектора фасады домов в центре Петербурга украсят световые проекции

Изображения будут демонстрироваться с 6 по 8 октября в Петроградском районе и на Васильевском острове.

В первый понедельник октября традиционно отмечается Всемирный день архитектора. По случаю фасады домов в центре Петербурга украсят праздничные световые проекции.

Как сообщили в Смольном, изображения будут демонстрироваться с 6 по 8 октября в Петроградском районе и на Васильевском острове. На доме 26-28 по Каменноостровскому проспекту появится чертеж Петропавловского собора, на Большом проспекте В. О., 70, – архитектурная капитель.

Отмечается, что в Градостроительный совет при правительстве Северной столицы входят около 30 архитекторов, градостроителей, искусствоведов и историков. А в Совет по сохранению культурного наследия – свыше 35 экспертов.

Фото: пресс-служба Смольного