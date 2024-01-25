Рудковская и Плющенко намерены спасти дачу Фаберже под Петербургом

Дача Фаберже в Левашово выставят на торги не раньше января 2026 года.

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко выразили желание приобрести дачу Фаберже в Левашово под Санкт-Петербургом. Об этом Рудковская сообщила в соцсетях.

Здание, построенное в 1901 году, является объектом культурного наследия и находится в аварийном состоянии. По словам Рудковской, строение требует полной реконструкции, однако пара намерена восстановить памятник архитектуры.

Объект принадлежит государству и находится в управлении компании "Дом.рф". В пресс-службе компании уточнили, что дача Фаберже может быть реализована только через открытые торги. Участвовать в аукционе смогут как физические, так и юридические лица.

Продажа объекта запланирована не ранее первого квартала 2026 года. Стоимость будет определена к моменту начала торгов. Власти Петербурга ранее заявляли о намерении найти инвестора, готового вложиться в восстановление исторического здания.

Ранее менеджер "Зенита" Анна Петрушина потребовала алименты от Андрея Аршавина.

Фото: дом.рф