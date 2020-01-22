В Светогорске подростки подозреваются в сексуальном насилии в отношении сверстника

Несовершеннолетние подозреваемые были опрошены, переданы законным представителям.

Жительница Светогорска Выборгского района сообщила о сексуальном насилии в отношении сына со стороны сверстников. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам женщины, около трех лет назад, в отношении её сына, которому сейчас 12 лет, были совершены насильственные действия сексуального характера со стороны сверстников.

Несовершеннолетние подозреваемые были опрошены, переданы законным представителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Повар, задержанный за совращение падчерицы, подозревается в интимных переписках с двумя школьницами.

Фото: Piter.tv