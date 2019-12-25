Повар, задержанный за совращение падчерицы, подозревается в интимных переписках с двумя школьницами

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В Петербурге гражданка Узбекистана обвинила своего 42-летнего мужа О. в многолетнем насилии в отношении её 15-летней дочери. Мужчина, работающий поваром, был задержан. Теперь он подозревается в еще двух противоправных эпизодах. Об этом стало известно Piter.tv.

Что касается обращения гражданки Узбекистана, то по данному факту 8 ноября было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Во вторник, 8 ноября, в полицию обратились ещё две петербурженки. Они сообщила, что О. в "ВКонтакте" вел переписку на интимные темы с их 15-летними дочерьми.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Фото: Piter.tv