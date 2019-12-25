В Светогорске открыли новый сквер

Теперь у светогорцев появилась летняя сцена за зданием Дома культуры.

В 2021 году в Светогорске Выборгского района открыли новый сквер. Он построен по программе "Формирование комфортной городской среды". Теперь у светогорцев появилась летняя сцена за зданием Дома культуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Новый сквер включает места отдыха и игровую территорию для детей. Высажено 140 деревьев и 702 куста. Для наружного освещения будут использоваться энергосберегающие фонари.

В парке удачно сочетаются территории для проведения досуга детей, молодежи и пожилых людей. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Жители Светогорска положительно оценили благоустройство территории около Дома культуры.

В конце октября Валерий Савинов осмотрел благоустроенный сквер около Дома культуры в Светогорске.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО