В Светогорске открыли новый сквер

В 2021 году в Светогорске Выборгского района открыли новый сквер. Он построен по программе "Формирование комфортной городской среды". Теперь у светогорцев появилась летняя сцена за зданием Дома культуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Новый сквер включает места отдыха и игровую территорию для детей. Высажено 140 деревьев и 702 куста. Для наружного освещения будут использоваться энергосберегающие фонари.
В парке удачно сочетаются территории для проведения досуга детей, молодежи и пожилых людей.
Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района
Жители Светогорска положительно оценили благоустройство территории около Дома культуры.
В конце октября Валерий Савинов осмотрел благоустроенный сквер около Дома культуры в Светогорске.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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