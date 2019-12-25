Валерий Савинов осмотрел благоустроенный сквер около Дома культуры в Светогорске

Теперь у светогорцев будет летняя сцена. Амфитеатр и места для зрителей установлены за зданием ДК.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов в рамках рабочей поездки в Светогорск посетил объект, который построен в этом году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Новый сквер появился около Дома культуры. Теперь у светогорцев будет летняя сцена. Амфитеатр и места для зрителей установлены за зданием ДК. Рядом оборудована территория для детей. Украшением фасадной стороны здания стала территория отдыха с параметрическими скамьями, рисунок которых повторяется на объектах городской уличной мебели.

Все пешеходные участки по аллеям выложены плиткой. Обустроены места для отдыха в зеленых зонах, высажены 140 деревьев и 702 куста.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов отметил, что у светогорского центра притяжения – Дома культуры – теперь обустроен парк, в котором удачно сочетаются территории для проведения досуга детей, молодежи и пожилых людей.

Накануне руководители Выборгского района поздравили ветеранов с победой на областной спартакиаде.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО