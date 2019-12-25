Руководители Выборгского района поздравили ветеранов с победой на областной спартакиаде

В этом году в рамках спартакиады 22 команды из разных районов региона состязались в беге, плавании, настольном теннисе, стрельбе из электронного оружия, комбинированной эстафете, игре в шашки.

Команда совета ветеранов Выборгская района стала победителем III спартакиады Ленобласти "За активное долголетие". Сегодня в помещении общественной организации ветеранов Выборгского района глава муниципального образования Дмитрий Никулин и глава администрации Валерий Савинов поздравили выборгских участников спартакиады с победой. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Ваша ветеранская организация – наш главный помощник во многих делах. И все же ведущая ее роль – в нравственном и патриотическом воспитании нашего подрастающего поколения. Дмитрий Никулин, глава муниципального образования

В этом году в рамках спартакиады 22 команды из разных районов региона состязались в беге, плавании, настольном теннисе, стрельбе из электронного оружия, комбинированной эстафете, игре в шашки. Также прошел творческий конкурс – визитная карточка.

Выборгские ветераны в личных зачетах завоевали две золотые медали: в настольном теннисе – Валентина Кондаурова, шашках – Марина Ковешникова, а также серебряную медаль в плавании – Марина Соколова. Также сборная стала третьей в комбинированной эстафете, плавании, настольном теннисе и беге.

По итогам III областной спартакиады "За активное долголетие" первое место в командном зачете заняла команда Выборгского района в составе: Марины Ковешниковой, Владимира Перминова, Михаила Дягилева, Марины Соколовой, Валентины Кондауровой. Капитан - председатель районного совета ветеранов Владимир Остапчук.

Ранее в Выборге проверили соблюдение масочного режима в магазинах.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО