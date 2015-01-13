В Выборге проверили соблюдение масочного режима в магазинах

На граждан, находящихся без средств индивидуальной защиты, будут составлены и переданы в суд административные протоколы за нарушение требований Роспотребнадзора.

Комиссия в составе представителей управления безопасности и комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации совместно с сотрудниками полиции проверила соблюдение масочного режима в общественных местах Выборга, в частности, в торговых точках. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Как сообщила начальник отдела ГО и ЧС администрации Выборгского района Ольга Михайлова, в связи с ухудшением ситуации, связанной с увеличением заболеваемости коронавирусом, на территории Ленобласти введен режим повышенной готовности, усилены меры по борьбе с распространением инфекции.

На граждан, находящихся без средств индивидуальной защиты, будут составлены и переданы в суд административные протоколы за нарушение требований Роспотребнадзора.

Суд примет решение - ограничиться предупреждением, если это зафиксировано впервые, или наложить штраф до 30 тысяч рублей. Ольга Михайлова, начальник отдела ГО и ЧС администрации Выборгского района

На прошлой неделе в Рощинском поселении проверили соблюдение санитарных требований в магазинах.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО