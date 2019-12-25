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В Рощинском поселении проверили соблюдение санитарных требований в магазинах
Сегодня, 15:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Рощинском поселении проверили соблюдение санитарных требований в магазинах

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В поселениях Выборгского района регулярно проводятся проверки объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на соблюдение санитарных требований. 

Представители правительства Ленобласти, администрации Рощинского поселения совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции посетили предприятия торговли в поселке Рощино. В ходе рейда проверялось соблюдение противоэпидемиологических требований. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В торговых точках проверяли наличие журналов термометрии сотрудников, средств для обработки полов и поверхностей, санитайзеров, масок у покупателей и продавцов. В результате посещения магазина на Привокзальной, 2 было зафиксировано, что термометрия сотрудников не проводится, контактные поверхности не обрабатываются. Было составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

В поселениях Выборгского района регулярно проводятся проверки объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на соблюдение санитарных требований. 

Ранее в Выборге проверили соблюдение антиковидных требований.

 Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

 

Теги: рейды, рощино
Категории: Выборг, Лента новостей,

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