В Рощинском поселении проверили соблюдение санитарных требований в магазинах

В поселениях Выборгского района регулярно проводятся проверки объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на соблюдение санитарных требований.

Представители правительства Ленобласти, администрации Рощинского поселения совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции посетили предприятия торговли в поселке Рощино. В ходе рейда проверялось соблюдение противоэпидемиологических требований. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В торговых точках проверяли наличие журналов термометрии сотрудников, средств для обработки полов и поверхностей, санитайзеров, масок у покупателей и продавцов. В результате посещения магазина на Привокзальной, 2 было зафиксировано, что термометрия сотрудников не проводится, контактные поверхности не обрабатываются. Было составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

В поселениях Выборгского района регулярно проводятся проверки объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на соблюдение санитарных требований.

Ранее в Выборге проверили соблюдение антиковидных требований.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО