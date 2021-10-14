В Выборге проверяют соблюдение антиковидных требований

Представители районной администрации и надзорных органов регулярно проводят проверки объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на соблюдение санитарных требований.

Представители комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции посетили четыре предприятия потребительского рынка, находящихся на проспекте Ленина. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В ходе рейда проверялось соблюдение противоэпидемиологических требований, направленных на нераспространение коронавируса. В частности, проверялось наличие масок у покупателей и продавцов, санитайзеров, средств для обработки полов и поверхностей, журналов термометрии сотрудников.

К сожалению, масочный режим в Выборге соблюдается плохо, граждане перестали носить маски. Эмма Гайдук, начальник отдела потребительского рынка районной администрации

Там, где нарушения были незначительными – проведены разъяснительные беседы. По итогам рейда Роспотребнадзором будет выписан протокол об административном правонарушении ювелирному магазину за несоблюдение мер по санитарно-профилактическим мероприятиям.

Представители районной администрации и надзорных органов регулярно проводят проверки объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на соблюдение санитарных требований.

Работающих жителей Выборга приглашают привиться от гриппа и коронавируса в ТРЦ "РЕБУС".

Фото и видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО