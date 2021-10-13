Работающих жителей Выборга приглашают привиться от гриппа и коронавируса в ТРЦ "РЕБУС"

Теперь этот пункт вакцинации по будням работает вплоть до 20:00.

В ТЦ "Ребус" в Выборге вакцинироваться от коронавируса теперь можно по будням вплоть до 20:00. Медики отмечают, что благодаря такому графику работы жители Выборга смогут прийти и после работы. Ежедневно здесь прививаются от 20 до 40 человек. В пункте обустроен просторный зал ожидания, который позволяет соблюдать социальную дистанцию.

Врачи здесь работают посменно и приезжают туда же из поселков Выборгского района.

Что удивительно, пенсионеры уже идут на повторную вакцинацию, которая проводится через полгода. Они уже понимают, что без прививки в наше время нельзя. Очень плохие последствия после COVID-19. Падает иммунитет, память, тромбообразование, выпадают волосы. Поэтому мое пожелание, чтобы все прививались. Наталья Сергеева, фельдшер пос. Житково

Вакцинация проводится после медицинского осмотра. В этом пункте в наличии имеются препараты "Спутник V", "Спутник Лайт". При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

В этом же пункте можно привиться и от гриппа. Между прививками от коронавируса и от гриппа должно пройти не менее 30 дней.

Напоминает, что в Выборгском районе массовые мероприятия можно посещать только при наличии теста или сертификата о вакцинации.

Видео: МГ "Наш город"