В Выборгском районе массовые мероприятия можно посещать только при наличии теста или сертификата о вакцинации

Изменения в постановление подписал Валерий Савинов.

Глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов 1 октября подписал документ о внесении изменений в постановление от 14.07.2021 № 2643 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" на территории муниципального образования. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В постановлении говорится о том, что при проведении массовых мероприятий организаторы обязаны обеспечить наличие у участников одного из документов (сертификата, справки) подтверждающих:

- прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19;

- факт перенесенного заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев;

- отрицательный результат лабораторного исследования на наличие COVID-19, проведенного не позднее, чем за 72 часа.

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Фото: Piter.tv