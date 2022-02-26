Петербургский омбудсмен получила 3 жалобы после протестной акции 24 февраля

По итогам антивоенной несогласованной акции у Гостиного двора, которая прошла 24 февраля, три человека обратились в жалобами к Уполномоченному по правам человека в Петербурге Светлане Агапитовой. Информация актуальна на 19:00 25-го февраля, сообщили в аппарате.
Заявители сообщили омбудсмену о том, что они не могли познакомиться с протоколами об инкриминируемых им административных правонарушений, а также не могли встретиться с защитниками. Светлана Агапитова обратилась за информацией в полицейский Главк.
О случаях неправомерного применения к задержанным силы и спецсредств омбудсмену неизвестно.
говорится в сообщении.
В аппарате омбудсмена отметили, что следят за ситуацией. В случае с задержанием 80-летней женщины, которое вызвало обсуждение об ответственности, выяснилось, что ее не задержали, а доставили домой, сообщила Агапитова.
Отметим, что протестная акция прошла и 25 февраля. В общей сложности за 2 дня в Петербурге задержали более 700 человек.
Видео: Telegram / Пъятница
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