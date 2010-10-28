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Полиция Петербурга задерживает участников антивоенной акции под песни группы "Любэ"

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Судя по кадрам видео, музыка раздается из припаркованного автомобиля полицейских.

В пятницу вечером, 25 февраля, у Гостиного двора полиция включила песни группы "Любэ" на антивоенном митинге против российской военной операции на Украине. Об этом сообщают в социальных сетях.

Судя по кадрам видео, музыка раздается из припаркованного автомобиля полицейских. По словам очевидцев, продолжаются задержания, а песни перекрывают лозунги протестующих. 

Ранее у Гостиного двора полицейские устроили концерт в поддержку действий России на Украине.

Видео: Telegram / ПЬЯTNIЦА

Теги: антивоенная акция, группа любэ, музыка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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