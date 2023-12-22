В Новокондакопшино ликвидировали свалку

На территории четырех земельных участков неизвестные складировали отходы производства и потребления.

В Пушкинском районе ликвидировали нелегальную свалку. Полигон располагался в поселке Новокондакопшино. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры.

Свалку уничтожили после вмешательства сотрудников ведомства. На территории четырех земельных участков неизвестные складировали отходы производства и потребления.

По иску природоохранной прокуратуры суд обязал владельца земли ликвидировать мусор. Но в установленный срок решение суда не было исполнено. Поэтому прокурор обратился с исполнительным листом в службу судебных приставов. Они добились ликвидации мусора. Территория теперь находится на контроле ведомства.

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