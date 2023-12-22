В Новокондакопшино ликвидировали свалку

В Пушкинском районе ликвидировали нелегальную свалку. Полигон располагался в поселке Новокондакопшино. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры.
Свалку уничтожили после вмешательства сотрудников ведомства. На территории четырех земельных участков неизвестные складировали отходы производства и потребления.
По иску природоохранной прокуратуры суд обязал владельца земли ликвидировать мусор. Но в установленный срок решение суда не было исполнено. Поэтому прокурор обратился с исполнительным листом в службу судебных приставов. Они добились ликвидации мусора. Территория теперь находится на контроле ведомства.
Ранее на Piter.tv: каждый второй петербуржец утилизирует ель экологичным способом.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все