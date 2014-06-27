  1. Главная
Петербургская прокуратура требует ликвидировать свалку на Ташкентской
Внесено представление об устранении нарушений в адрес руководителя АО "Автопарк №1 "Спецтранс".

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку соблюдения природоохранного законодательства. На земельном участке на Ташкентской улице обнаружены отходы. Кроме того, свалка начала распространяться на территорию зеленых насаждений общего пользования городского значения. 

Как сообщили в надзорном ведомстве 5 ноября, прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководителя АО "Автопарк №1 "Спецтранс". Фактическое устранение свалки контролируется. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура требует ликвидировать свалку площадью 100 тыс. "квадратов" у Финского залива. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

