Прокуратура требует ликвидировать свалку площадью 100 тыс. кв. м. у Финского залива

Возле яхт-клуба на юго-западе Санкт-Петербурга выявлена свалка.

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга обнаружила несанкционированную свалку площадью около 100 тысяч квадратных метров, расположенную вблизи Финского залива и яхт-клуба. Надзорный орган обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию района провести ликвидацию свалки, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

В ходе проверки установлено, что отходы производства и потребления находятся в пределах земельного участка рядом с домом 75 корпус 4 по Петергофскому шоссе. Исковое заявление о ликвидации свалки в настоящий момент рассматривается судом.

Ранее сообщалось, что в Петербурге началась масштабная очистка Яблоновского сада от свалки. Площадь сада достигает приблизительно 20 гектаров. Под слоем грунта и песка толщиной около одного метра находятся отходы IV и V классов опасности общим объемом до 1,5 миллиона тонн.

Фото: Piter.TV