Компании запретили вести деятельность по обращению с отходами из-за свалки у аэропорта

Свалку должны ликвидировать.

ООО "МЕХУБОРКА СПб" запретили в отсутствии лицензии осуществлять деятельность по обращению с отходами после ситуации на Штурманской улице. Об этом сообщила прокуратура Петербурга.

Напомним, на территории, компании 15 августа произошел пожар. У дома №7, корпус 3, литера А загорелась свалка. Пробы воздуха брали специалисты Роспотребнадзора, но в первый день отклонения от нормы не выявили.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд из-за грубейших нарушений законодательства со стороны ООО. Свалку недалеко от аэропорта потребовали ликвидировать.

На время рассмотрения заявления деятельность компании, в том числе с ТКО, запрещена.

Видео: прокуратура Петербурга