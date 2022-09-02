Компании запретили вести деятельность по обращению с отходами из-за свалки у аэропорта

ООО "МЕХУБОРКА СПб" запретили в отсутствии лицензии осуществлять деятельность по обращению с отходами после ситуации на Штурманской улице. Об этом сообщила прокуратура Петербурга.
Напомним, на территории, компании 15 августа произошел пожар. У дома №7, корпус 3, литера А загорелась свалка. Пробы воздуха брали специалисты Роспотребнадзора, но в первый день отклонения от нормы не выявили.
Природоохранная прокуратура обратилась в суд из-за грубейших нарушений законодательства со стороны ООО. Свалку недалеко от аэропорта потребовали ликвидировать.
На время рассмотрения заявления деятельность компании, в том числе с ТКО, запрещена.
Видео: прокуратура Петербурга
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