Роспотребнадзор взял пробы воздуха на месте пожара в Московском районе

Полностью с огнем, по всей видимости, справиться еще не удалось. Мусор тлеет.

Специалисты регионального Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы атмосферного воздуха недалеко от пожара, который произошел ночью 15 августа в районе железнодорожной станции "Предпортовая".

На территории ООО "Мехуборка СПб" загорелась свалка. Отметим, что ранее природоохранной прокуратурой она была признана незаконной.

Концентрация загрязняющих веществ во всех пробах соответствует нормам. Их брали на территории ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

В связи с продолжающейся ликвидацией возгорания Управлением организован повторный отбор проб атмосферного воздуха на селитебной территории, расположенной в зоне возможного влияния выбросов.

Свалка находится по адресу ул. Штурманская, дом 7, лит. А.

Видео: YouTube / Зеленый фронт